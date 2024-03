Palmeri: «Inter non dipende da un giocatore. Gioco straripante»

Tancredi Palmeri risponde alla domanda sul paragone tra Inter e Napoli dello scorso anno, facendo notare su TvPlay un aspetto importante.

CONFRONTO – Tancredi Palmeri fa notare un aspetto importante: «Quel Napoli ha chiuso la stagione a fine marzo. In campionato non aveva niente da dire, ci ha provato con nervosismo in Champions. Bisogna vedere se l’Inter andrà avanti in Europa. Il livello del gioco è molto simile, ma è vero che il gioco dell’Inter sembra molto più completo, avvolgente e totale. Lo testimoniano due cose: nell’eccellenza del Napoli Osimhen e Kvaratskhelia erano coloro che trascinavano il resto. In questa Inter, nonostante spicchino Lautaro, Calhanoglu, non vedi un paio di giocatori da cui dipende la squadra. I nerazzurri sgretolano l’Atalanta senza Calhanoglu e Thuram, le due principali fonti di gioco. Il calcio di Simone Inzaghi è straripato in tutti i lati e non hanno sentito nessuna differenza».