Biasin: «Calhanoglu rischio, ma l’Inter ha uno dei migliori al mondo»

L’infortunio di Calhanoglu ieri in Turchia-Croazia (vedi articolo) tiene in ansia l’Inter, che nelle prossime ore capirà per quante partite dovrà fare a meno del suo fulcro di centrocampo. Biasin, da Telelombardia, manifesta la sua contrarietà per lo stop ma prova a trovare il bicchiere mezzo pieno.

L’ASSENZA CHE PESA – A Fabrizio Biasin non va giù che, per l’ennesima volta, la sosta per le nazionali abbia penalizzato l’Inter come infortuni. Il giornalista spera che per Hakan Calhanoglu non ci sia uno stop lungo: «Siamo fermi a quello che ci ha detto il CT della Turchia ieri sera. Ha un problema all’inguine, bisogna aspettare la risonanza per capire di che entità di problema stiamo parlando. È inutile fare ogni tipo di spedizione, diciamo che non ci sono grosse speranze di vederlo in campo nelle prossime partite. A essere pessimisti c’è il rischio che salti il mese più importante della stagione, un aprile inedito e mai visto: l’Inter gioca nove partite dall’1 aprile al 30. Se rischi di perdere il miglior giocatore, perché Calhanoglu quest’anno lo è stato, può essere un gran problema. Poi si va avanti lo stesso, in teoria l’Inter come alternativa ha uno dei migliori al mondo nel suo ruolo: Marcelo Brozovic. Per Calhanoglu si butta giù il boccone amaro, si volta pagine si continua nel migliore dei modi».