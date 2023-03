Pioli: «Quarti di Champions League? Avrei preferito una squadra straniera»

Pioli, intervenuto nel corso dell’evento di presentazione del torneo “Amici dei Bambini”, ha parlato dei prossimi impegni del Milan e del sorteggio dei quarti di Champions League. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore rossonero.

INSODDISFATTO – Stefano Pioli è intervenuto nel corso dell’evento organizzato per presentare la diciottesima edizione del torneo “Amici dei Bambini”. Così l’allenatore del Milan: «La prossima partita di campionato contro il Napoli per noi è molto importante ma quella di Champions League è un’altra cosa. Il Napoli è sicuramente una squadra molto forte, ha dei grandi calciatori e sta facendo un campionato fantastico. Arrivati ai quarti tutte le squadre sono molto forti, le difficoltà ci sono per tutte ma, allo stesso tempo, ci sono anche grandi stimoli e motivazioni per fare bene. Noi stiamo cominciando a scrivere la nostra storia. Quando vai a San Siro a giocarti la Champions League è qualcosa di emozionante e spettacolare che coinvolge tutti. Chiaramente siamo tutti molto presi ma noi siamo molto attaccati al campionato perché per far sì che anche questa sia una stagione positiva, l’anno prossimo dobbiamo giocare in Champions League. Quindi bisogna stare attenti. Del sorteggio non sono stato contento perché avrei preferito incontrare un’italiana. Sarebbe stato più bello affrontare un club straniero. Però il Napoli è fortissimo e noi ce la vogliamo giocare»