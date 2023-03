FOTO – Inter Women, Alborghetti rinnova: «Grazie per aver creduto in me!»

Alborghetti esprime tutta la sua gioia dopo aver rinnovato il contratto con l’Inter Women. Ecco la foto e le parole pubblicate dal capitano nerazzurro sul proprio profilo social.

GRATITUDINE – Lisa Alborghetti ha rinnovato il suo contratto con l’Inter Women, legandosi al club nerazzurro fino al 2025 (vedi articolo). Il capitano della squadra di Rita Guarino, che in più occasioni ha dimostrato di essere molto attaccata al club interista, ha espresso la propria gratitudine anche sui social. Insieme a una foto, scattata nella sala trofei dell’Inter, Alborghetti pubblica su Instagram poche ma sentite parole: «Felicissima e orgogliosa di continuare con questi colori. Grazie Inter per aver creduto in me».

Il capitano nerazzurro ora è pronto a scendere in campo per lottare, con la grinta che la contraddistingue, al fianco delle sue compagne dell’Inter Women.