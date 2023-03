Berti: «Conte? Lo rivedrei meglio all’Inter! Chi lo prende spende»

Conte potrebbe tornare in Italia a fine stagione, con lo stesso manager del Tottenham che ha rinviato il discorso (vedi articolo). In collegamento da Firenze per Sportitalia Mercato, l’ex portiere Berti si augura che torni all’Inter.

DOVE TORNA? – Gianluca Berti parla del possibile ritorno di Antonio Conte in Italia: «Io lo vedrei meglio all’Inter, perché tornare alla Juventus lo vedo molto difficile in questo momento. Anche perché chi prende Conte sa che deve spendere tanti soldi per fare la squadra. Se mi viene chiesto Inter o Juventus so che sarà difficile per tutti e due: io mi auguro, perché è un grande allenatore, che possa tornare in Italia. Ma che gli possano dare tutti quei soldi e fare la squadra ce ne sono pochi in Italia».

