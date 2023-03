Julio Cesar: «Porto-Inter? Al Dragao dura! Ma io ho fiducia»

L’Inter giocherà a Porto martedì prossimo nel ritorno degli ottavi di Champions League, partendo dalla vittoria per 1-0 dell’andata. Julio Cesar, in chiusura del post partita di Tottenham-Milan su Amazon Prime Video, si augura che al Dragao la squadra di Inzaghi conquisti i quarti.

TENERSI PRONTI – Per l’Inter martedì prossimo ci sarà da difendere il preziosissimo gol di Romelu Lukaku all’andata. Il grande ex Julio Cesar, che in Portogallo ha giocato al Benfica, parla del match di ritorno: «È dura. Il Porto al Dragao gioca benissimo, ma io da tifoso ho fiducia. Joao Mario è lo stesso che abbiamo visto all’Inter, adesso è un altro».

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale