Bergonzi: «Roma-Inter, sul gol di Acerbi difficile! Spiego il dubbio»

Mauro Bergonzi, parlando di Roma-Inter, analizza l’azione del gol di Acerbi, sul quale l’arbitro ha dovuto servirsi del VAR prima di convalidare il vantaggio. Di seguito le considerazioni dell’opinionista di “La Domenica Sportiva”.

DUBBIO – Lo 0-1 dell’Inter nella sfida all’Olimpico contro la Roma è stato l’unico episodio arbitrale che ha lasciato qualche dubbio negli spettatori. Mauro Bergonzi si pronuncia così in merito al gol di Francesco Acerbi: «A fianco al portiere della Roma esce Thuram, che è in posizione sicuramente di fuori gioco ed è in contesa del pallone perché i due si toccano. L’arbitro di Roma-Inter va al VAR e riguarda tutto quello che succede. E per lui Thuram non infastidisce il portiere. Il regolamento dice che se il giocatore va in contesa del pallone è da considerare punibile. È una situazione molto difficile, per nulla oggettiva. Nel momento in cui Thuram va in contesa, tocca il portiere avversario nell’area piccola, secondo me si può parlare di interferenza sul portiere. Quindi secondo me il gol dello 0-1 in Roma-Inter poteva essere annullato. Ma io credo che anche i vertici AIA abbiano dei dubbi se questo gol è buono o no».

INTERVALLO – Poi, sempre in merito a Roma-Inter, con eccessiva pignoleria Bergonzi dichiara su Simone Inzaghi: «Da regolamento non sarebbe consentito che l’allenatore squalificato abbia contatti diretti con la squadra. Generalmente vengono utilizzati dei collaboratori che parlano alla squadra per conto del mister. In questo caso Alessandro Bastoni ha detto la verità, ovvero che in vivavoce negli spogliatoi hanno parlato con l’allenatore».