Bergomi: “Inter piÃ¹ forte del Real Madrid, puÃ² vincere il girone”

Bergomi: “Inter più forte del Real Madrid, può vincere il girone”

Giuseppe Bergomi

Beppe Bergomi, ospite negli studi di “Sky Sport 24” nel corso della cerimonia dei sorteggi per la fase a gironi di Europa League, si è concesso un pensiero anche sull’Inter, inserita nel girone col Real Madrid nel sorteggio di ieri per la fase a gironi di Champions League

VITTORIA POSSIBILE – Bergomi è molto ottimista per la Champions dell’Inter. L’ex capitano nerazzurro è sicuro che la squadra di Conte sia la favorita per vincere il girone: «Io penso che tutti i gironi sono complicati. Noi diamo per scontate alcune situazioni, ma Borussia e Shakhtar sono squadre complicate. L’Inter ha avuto un girone tosto, però secondo me è più forte del Real Madrid e può arrivare davanti. Deve pensare questo, che può vincerlo quel girone».