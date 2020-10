Inter, mercato non chiuso. Obiettivo Marcos Alonso: la strategia – Sky

Marcos Alonso Chelsea

L’Inter sta per accogliere Matteo Darmian (qui le ultime). L’arrivo dell’esterno italiano, però, potrebbe non essere l’ultimo in casa nerazzurra. L’Inter, infatti, continua a monitorare la situazione relativa a Marcos Alonso del Chelsea. Le ultime da Fabrizio Romano per “Sky Sport”

MERCATO CHIUSO? – L’Inter è in procinto di annunciare l’arrivo di Matteo Darmian. Il mercato dei nerazzurri, però, potrebbe ancora riservare qualche sorpresa. Le ultime da Fabrizio Romano per “Sky Sport”: «L’arrivo di Matteo Darmian può essere l’ultimo per il mercato dell’Inter. La strada per Marcos Alonso, infatti, è difficile. Il calciatore spagnolo piace da tempo ad Antonio Conte che lo aveva chiesto espressamente durante la sua esperienza a Londra. Può essere un’opportunità per le ultime ore di mercato se il Chelsea dovesse aprire al prestito con diritto di riscatto».