Bergomi: «Inter, annusavo il pericolo! Un fondamentale è mancato»

Giuseppe Bergomi traccia il quadro generale di Atletico Madrid-Inter all’indomani dell’uscita dalla Champions League. L’ex calciatore spiega cos’è mancato alla squadra di Simone Inzaghi.

STANCHEZZA E MANCANZE – La disfatta in Champions League dell’Inter non passa inosservata. Tocca a Giuseppe Bergomi, su Sky Sport 24, analizzare la sfida dei nerazzurri contro l’Atletico Madrid: «Sono stato in telecronaca nella partita d’andata e annusavo il pericolo, che è arrivato nella partita di ritorno. È vero che l’Inter ha avuto delle occasioni ma potenzialmente le ha avute anche l’Atletico Madrid. Poi Lino non è arrivato a concludere, c’è stato un intervento di un difensore dell’Inter. Ma si intuivano le capacità di questa squadra. Fuori casa si comporta in una determinata maniera, ma fuori casa si trasforma. Poi se vado a vedere le occasioni tra andata e ritorno la metto in pareggio. Quello di Thuram è un errore di stanchezza. Il piede d’appoggio è molto lontano dalla palla. A quel punto, quando la colpisci così, difficilmente trovi la porta. L’Inter è arrivata a quest’appuntamento dove non era apposto fisicamente. Thuram e Calhanoglu erano appena rientrati. Quelle rotazioni, che diciamo sempre importanti, sono mancati. Ad esempio, sugli esterni è mancato uno come Carlos Augusto per dare profondità».