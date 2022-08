Bergomi: «Inter, girone Champions League difficile ma chance per giocarsela»

Come spesso accaduto in questi anni, l’Inter ha pescato il girone più difficile in Champions League (vedi sorteggio). Bergomi, nonostante le complicazioni date dall’affrontare Barcellona e Bayern Monaco, ospite di Sky Sport 24 trova una possibilità.

COME FARCELA? – Giuseppe Bergomi, all’indomani del sorteggio di Champions League, prova a dare un po’ di speranza: «Per l’Inter sono belle sfide. Però ha preso le avversarie più difficili, perché non ti danno punti di riferimento e davanti sono veloci. Vogliono fare possesso palla tutte e due le squadre, e l’Inter vuole avere il dominio del gioco. Se saprà resistere e soffrire, stando lì e sapendo anche aspettare, se la può giocare soprattutto con il Barcellona, che è una squadra giovane che può andare incontro a delle difficoltà. Sennò è un girone molto difficile».