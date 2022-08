Pioli: «Rafael Leao a rischio? Penso al Bologna, poi Sassuolo e Inter»

Non manca molto al derby: otto giorni alla prima sfida stagionale fra Inter e Milan, sabato 3 settembre alle ore 18. Pioli inizia a pensarci, ma prima ci sono Bologna e Sassuolo, e vuole avere Rafael Leao nonostante le voci sul Chelsea.

IN BILICO PRIMA DELL’INTER? – In questi giorni si è detto di un interesse del Chelsea (rivale del Milan nel girone, peraltro) per Rafael Leao. In conferenza stampa, Stefano Pioli chiarisce: «Non ho nessun altro pensiero se non la partita di domani, poi quella col Sassuolo, poi il derby e quando arriverà la Champions League la preparerò ma coi giocatori che ho a disposizione adesso. Rafael Leao deve pensare di continuare a migliorare, perché ha un potenziale che glielo permette. Non sto allenando un giocatore pensando di poterlo perdere, assolutamente no. Si sta allenando bene, è sempre volenteroso e non sta sbagliando nulla».