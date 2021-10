Bergomi: «Bene Inter contro Empoli e Udinese. Adesso gli scontri diretti»

Giuseppe Bergomi, ospite negli studi di Sky Calcio club, ha parlato della situazione legata all’Inter e delle due vittorie di fila contro Empoli e Udinese

SUCCESSI − Le parole di Bergomi sulle vittorie nerazzurre: «Inter arrivata a giocare due buone partite, mi è piaciuta l’intervista di Massimiliano Farris dopo la partita contro l’Empoli. I nerazzurri hanno affrontato bene Empoli e Udinese partite non facili contro squadre complicate da affrontare. L’Inter è stata paziente nel vincere queste partite, non so se è la favorita. Adesso ha due partite molto importanti contro Milan e Napoli e negli scontri diretti non ha ancora vinto anche se ha avuto qualche episodio sfortunato».