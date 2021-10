Sheriff, per l’Inter il tecnico Vernydub recupera uno dei principali giocatori

Lo Sheriff giocherà contro l’Inter mercoledì alle ore 21 nella quarta giornata di Champions League. Il tecnico Vernydub recupera uno dei principali giocatori, assente all’andata.

IL RIENTRO – Nello Sheriff che due settimane fa aveva perso 3-1 al Meazza contro l’Inter non c’era il portiere Georgios Athanasiadis. Il greco, decisivo nelle prime due giornate di Champions League contro Shakhtar Donetsk e Real Madrid, era rimasto a Tiraspol per infortunio. L’allenatore Yuriy Vernydub l’ha ritrovato nella vittoria per 0-2 di questo pomeriggio contro il Petrocub, rilanciandolo dal 1′ (vedi articolo). Rispetto a Inter-Sheriff dovrebbe esserci anche l’attaccante Jasur Yakhshiboev, subentrato sia nell’ultima partita sia in settimana in coppa.