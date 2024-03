Il bello dell’Inzagata: libertà, estro, desiderio! L’ultima trovata con Dimarco – TS

Simone Inzaghi si fida dei suoi calciatori. Lo ha sempre ribadito: ma se può trovare una soluzione a un errore, non ci pensa due volte a inventarsi un movimento, ricorda Tuttosport. Chiedetelo a Dimarco in Inter-Atalanta.

IDEA – Simone Inzaghi e l’Inter sempre più di pari passi. Un tecnico che si aggiorna, porta i suoi calciatori alla condizione migliore, e che ha sempre un piano B in caso quello principale non funzionasse. E lo abbiamo visto – spiega Tuttosport – nel gol di Federico Dimarco sulla ribattuta del rigore sbagliato da Lautaro Martinez contro l’Atalanta. Massima fiducia in Lautaro Martinez, ma che l’argentino non sappia tirare i rigori in alcune occasioni e ormai noto a tutto. Ecco dunque l’idea di Inzaghi che spiega a Dimarco la posizione da tenere in caso Carnesecchi parasse il rigore. Detto fatto: una corsa ad arco e il tris nerazzurro contro la Dea è stato servito, analizza Tuttosport. Questo il commento dell’esterno che in qualche modo “ringrazia” il mister: «Quando il mister parla succede sempre qualcosa». A mettere il muto a tutti quelli che parlavano di mossa irregolare da parte di Dimarco, ci ha pensato Graziano Cesari, ex fischietto internazionale e da tempo commentatore tv. Adesso invece c’è chi rosica ancora – scrive Tuttosport – con il tecnico Inzaghi che dopo l’idea di Calhanoglu e tante altre, ha tirato fuori dal cilindro un’altra ‘Inzagata’. E continua spedito la corsa verso il ventesimo scudetto della storia dell’Inter.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati