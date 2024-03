Inter-Genoa, Inzaghi con due obblighi: la probabile formazione − CdS

Inter-Genoa è il posticipo della ventisettesima giornata di campionato. Simone Inzaghi oggi ritornerà a lavorare con i ragazzi ad Appiano Gentile. Il Corriere dello Sport pensa già alla probabile formazione anti Grifone.

PROBABILE − Si va verso Inter-Genoa. I nerazzurri, forti del +12 in classifica, puntano ad ipotecare definitivamente il campionato. A San Siro, arriverà il Grifone di Alberto Gilardino, una delle pochissime squadre a frenare e a mettere in difficoltà l’Inter quest’anno in stagione. Per la capolista, qualche assenza di troppo. Mancheranno i vari Sensi, Cuadrado, Calhanoglu e forse anche Frattesi. Ma occhio ai possibili recuperi, quantomeno per la panchina, di Acerbi e Thuram. Assente anche lo squalificato Alessandro Bastoni. Simone Inzaghi avrà dunque due scelte obbligate, ma comunque affidabili e sicure: ossia Carlos Augusto per il difensore della Nazionale e Asllani al posto di Calhanoglu. La probabile formazione secondo il Corriere dello Sport:

(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Thuram