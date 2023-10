Barzaghi: «Inzaghi, è mancata una cosa! Mkhitaryan? La sosta…»

L’Inter ha lavorato quest’oggi ad Appiano Gentile senza moltissimi calciatori, impegnati con le rispettive Nazionali. Matteo Barzaghi, in collegamento su Sky Sport, ha fatto il punto della situazione

OCCASIONE – Queste le parole di Barzaghi: «Mkhitaryan? Approfitta della sosta per farsi ritrovare subito in campo. Cuadrado e Klaassen sono arrivati dal mercato, ad oggi non hanno avuto minutaggio ed occasioni e possono approfittarne per farsi trovare pronti dalla ripresa. Soprattutto in attacco Inzaghi non ha avuto la carta risolutiva da giocarsi nel corso della partita. L’Inter tra Arnautovic e Sanchez ha ottenuto un solo assist, dell’austriaco, contro il Monza».