Barzaghi: «Inter come il Napoli della passata stagione? Un aspetto migliore»

I giocatori dell’Inter stanno arrivando in questi minuti ad Appiano Gentile per iniziare l’allenamento pomeridiano in vista della prossima sfida di campionato contro l’Udinese. Davanti il campo di allenamento ha parlato l’inviato di Sky Sport, Matteo Barzaghi, facendo un paragone con il Napoli della passata stagione.

MIGLIORI PER UN ASPETTO – Matteo Barzaghi ha parlato così prima dell’allenamento pomeridiano dei nerazzurri: «Inter come il Napoli della passata stagione? I numeri sono simili, a questo punto della stagione il Napoli aveva tre punti in più a questo punto della stagione, però aveva subito anche tre gol in più. Questo ci dice che la difesa dell’Inter quest’anno sta facendo qualcosa di incredibile e il miglioramento rispetto la passata stagione è palpabile. Ha dimostrato grandi cose a prescindere dagli interpreti, perché all’inizio c’era Darmian con Acerbi e Bastoni. Poi è entrato de Vrij con l’infortunio di Bastoni, ma anche l’ultimo arrivato Pavard che si è fermato ed è rientrato Darmian. Adesso anche Carlos Augusto sul centro-sinistra, e tutti hanno reso bene. Tutto questo davanti a Sommer che sta garantendo quell’affidabilità a un livello così alto. Si sapeva che era bravo, ma che non facesse rimpiangere così Onana se lo aspettavano pochi».