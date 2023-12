Frattesi, batti un colpo: possibile titolarità in Inter-Udinese

Inter-Udinese e Inter-Real Sociedad sono i prossimi due impegni (ravvicinati) che attendono i nerazzurri. Per Simone Inzaghi è tempo di scelte e di rotazioni. Per questo, considerando quanto la gara di Champions League sia fondamentale e decisiva, Davide Frattesi potrebbe scendere in campo da titolare contro i friulani.

ROTAZIONI A CENTROCAMPO – Un’Inter contro l’Udinese e un’Inter contro la Real Sociedad. Sono diverse le rotazioni che con ogni probabilità verranno effettuate da Simone Inzaghi per le due gare. Entrambe importanti, ma quella di Champions League decisiva per il futuro prossimo e non solo. Dal primo posto nel girone passa tanto del futuro cammino europeo dei nerazzurri, con la possibilità o meno di evitare squadre come Manchester City, Bayern Monaco e Real Madrid (giusto per citarne alcune). Per questo, specialmente a centrocampo, potremmo vedere altre scelte già dalla gara di campionato contro i friulani. Che riguardano, nel dettaglio, la possibile titolarità di Davide Frattesi. Il quale può con ogni probabilità prendere il posto di Henrikh Mkhitaryan – apparso poco brillante nelle ultime uscite – o di un ritrovato Nicolò Barella. Con la voglia di Simone Inzaghi di preservarne almeno uno dei due per la decisiva gara di Champions League. E per concedere a Frattesi un’altra partita da titolare in campionato.