Barella, prima del Genoa il premio come miglior centrocampista

Nicolò Barella è diventato uno dei centrocampisti più completi della Serie A. Lo scudetto conquistato con l’Inter è stato condito poi dalla vittoria dell’Europeo con l’Italia. Barella, miglior centrocampista della scorsa Serie A, domani riceverà il riconoscimento.

PREMIO – La stagione di Barella domani inizierà già con un sorriso. Il centrocampista dell’Inter, titolare con Conte prima e ora con Simone Inzaghi (vedi articolo), è pronto per la nuova stagione. L’Europeo e lo Scudetto vinti lo hanno elevato a uno dei migliori centrocampisti d’Europa tanto che la Lega Serie A, la passata stagione, lo ha nominato MVP tra i centrocampisti. Adesso è tempi di ricevere questo riconoscimento e, come riportato in un comunicato della Lega, gli verrà consegnato domani prima di Inter-Genoa. Ecco la nota: «Domani, sabato 21 agosto 2021, Nicolò Barella sarà premiato come Miglior Centrocampista della Serie A TIM 2020/2021. Il calciatore dell’Inter riceverà il premio sul prato dello Stadio Giuseppe Meazza nel pre-partita della gara Inter-Genoa, in programma alle ore 18.30». Dopo il premio poi si comincerà a far sul serio sul prato di San Siro.