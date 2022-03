Barella miglior calciatore italiano dell’ultimo turno di Serie A: la statistica

Nicolò Barella è stato il miglior calciatore italiano dell’ultimo turno del campionato di Serie A, in cui l’Inter ha giocato contro la Salernitana.

MVP – Secondo quanto riportato dal sito della FIGC, Nicolò Barella, con i suoi due assist per i primi due gol di Lautaro Martinez in Inter-Salernitana, si è preso con merito il titolo di MVP, stando ai dati Opta, della ventottesima giornata di Serie A. Il centrocampista nerazzurro è salito a quota nove assist in questo campionato, suo record di passaggi vincenti in una singola edizione del massimo torneo. Così ha superato i sette della scorsa stagione. Soltanto un altro italiano, Domenico Berardi (11), ha effettuato maggiori assist nell’attuate campionato rispetto a Barella.

NUMERI – Quest’ultimo, nel corso della partita di venerdì, è stato anche primo giocatore del match per palloni giocati (95), passaggi effettuati (72), passaggi nella metà campo offensiva (44), duelli fatti (15), occasioni create (quattro), cross su azione (quattro), contrasti (quattro) e anche miglior giocatore della squadra di Inzaghi per possessi guadagnati (otto).

