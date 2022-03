Perisic in gruppo per la rifinitura! In arrivo l’OK per Liverpool-Inter

L’Inter domani vola a Liverpool per cercare l’impresa contro i Reds di Klopp. Dopo lo 0-2 dell’andata serve un mezzo miracolo per qualificarsi ai quarti di finale. Intanto però, ad Appiano Gentile, si sta svolgendo la rifinitura prima della partenza. Presente Ivan Perisic.

RECUPERATO – Si aspettava solo la rifinitura per capire l’eventuale recupero a pieno regime di Ivan Perisic. Poco fa l’Inter è scesa in campo ad Appiano Gentile con i social nerazzurri che hanno avviato un video in diretta. Dalle immagini si vede Perisic correre e scambiare il pallone con il resto dei compagni e svolgere la sessione in gruppo. Il croato è pienamente recuperato e sarà dunque in campo ad Anfield per cercare l’impresa. Lo stop precauzionale è già alle spalle.