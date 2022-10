Barcellona non aiuta l’Inter neanche da eliminato, Bayern Monaco lo umilia

Il Barcellona perde per 0-3 al Camp Nou contro il Bayern Monaco. Inter definitivamente seconda e senza possibilità di giocarsi il primo posto. Umiliazione azulgrana

UMILIATI − Barcellona demotivato e senza idee perde anche col Bayern Monaco dopo l’eliminazione in Champions League per mano dell’Inter. Al Camp Nou accade tutto nel primo tempo con la rete prima di Mané e poi di Choupo Moting. Nel finale arriva addirittura il 3-0 con Pavard. Azulgrana che obbligano l’Inter a chiudere il proprio girone da seconda in classifica. Barcellona in Europa League ed epilogo disastroso in Champions. Niente da fare per Xavi e compagnia. Il tecnico catalano non riesce nell’obiettivo di far passare il turno ai suoi.