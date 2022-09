Barcellona, nessuna buona notizia in vista dell’Inter: un difensore si opera!

Il Barcellona il 4 ottobre sfiderà l’Inter a San Siro nel match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Se i nerazzurri non potranno contare su Brozovic (QUI il comunicato della Croazia), nemmeno i blaugrana sorridono molto. Un difensore ha deciso di operarsi secondo quanto rivelato dal Mundo Deportivo

OPERAZIONE – Il Barcellona continua a perdere pezzi. La squadra di Xavi Hernandez, prossima avversaria dell’Inter in Champions League, non è messa bene in difesa dove Araujo dovrà operarsi secondo quanto rivelato dal Mundo Deportivo e confermato da fonti del club blaugrana. Il difensore centrale uruguaiano del Barcellona subirà un intervento chirurgico dopo l’infortunio subito nella sosta per le Nazionali. Il giocatore ha ricevuto garanzie ma la sua presenza al Mondiale in Qatar è in pericolo.