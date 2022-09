L’Inter ‘non è una squadra per ‘giovani’: impietoso il dato stilato dal CIES

Nei numeri pubblicati dal CIES Football Observatory, l’Inter si trova nei bassifondi della classifica per l’età media della rosa. I nerazzurri sono ultimi tra l’altro in Serie A, avendo l’età media più alta dei giocatori in campo.

TERZULTIMI − Il CIES ha stilato la classifica delle squadre con l’età media più bassa tra i giocatori in campo dall’inizio della stagione. Considerando i migliori 5 campionati, quindi Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 e Liga, spiccano il Valencia, al primo posto e il Lecce, quinto nella classifica generale e primo tra le italiane. Molto male invece l‘Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri nei top 5 campionati, hanno un’età media di 29,13 anni. Dietro all’Inter, ci sono solamente due squadre: gli spagnoli del Siviglia e i tedeschi del Bochum. La maggior parte della rosa di Inzaghi ha un’età che va dai 26 ai 29 anni (40,6%). Solo lo 0,3% dei giocatori lanciati in campo da Inzaghi hanno meno di 21 anni. Addirittura il 30,7% dei giocatori ha un’età superiore ai 30 anni.

ULTIMI – Questi numeri regalano l’ultimo posto all’Inter in Italia. L’età media dei giocatori in campo tra quest’anno e lo scorso dei nerazzurri è la più alta in Italia. Al primo posto c’è il Lecce, con una età media di 24,56 seguito da Empoli e Torino. La prima big è il Milan, al quinto posto con un età media di 25,91. L’Inter condivide invece la “zona retrocessione” con Sampdoria e Lazio. Numeri che urlano e confermano il fatto che i nerazzurri debbano rivoluzionare la rosa il prima possibile. Un processo iniziato in parte quest’anno con Kristjan Asllani e Raoul Bellanova, che deve però imporsi nei prossimi anni. Forse guardando anche tra i giovani in prestito, come Giovanni Fabbian che sta facendo molto bene alla Reggina (vedi articolo).