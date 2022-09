Barcellona, prosegue la maledizione in vista Inter: quarto infortunio

…E QUATTRO – Quarto infortunio per il Barcellona in questa pausa per le Nazionali. Brutte notizie anche in vista del doppio confronto in Champions League contro l’Inter. Dopo i problemi muscolari riscontrati da Jules Koundé, Memphis Depay e Ronald Araujo, anche il centrocampista olandese Frankie de Jong ha dovuto lasciare il ritiro della propria nazionale. Uscito durante la sfida di ieri in trasferta contro la Polonia, il faro del centrocampo di Xavi è rientrato in giornata a Barcellona, dove si sottoporrà a ulteriori esami a causa di problemi alla coscia.