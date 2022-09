Bastoni, che succede? Dopo l’Inter tempo di panchina anche nell’Italia

Non è un momento particolarmente brillante per Alessandro Bastoni. Dopo la sostituzione al 30′ della gara tra Udinese e Inter, il difensore nerazzurro si è accomodato in panchina anche nella sfida di Nations League di questa sera a San Siro tra Italia e Inghilterra.

ANCORA PANCHINA – Alessandro Bastoni prosegue nel suo inizio di stagione non particolarmente brillante. Dopo le difficoltà riscontrate con la maglia dell’Inter, che lo hanno portato anche alla sostituzione al 30′ nella sfida persa dai nerazzurri contro l’Udinese, il difensore si accomoda in panchina anche nell’Italia. Nella sfida di questa sera contro l’Inghilterra, infatti, sono il compagno all’Inter Francesco Acerbi Leonardo Bonucci e Rafael Toloi a formare la difesa a tre schierata da Roberto Mancini. In attesa di capire se Bastoni possa tornare a imporsi in campo come nelle stagioni appena trascorse. Ma sicuramente servirà di più da parte sua.