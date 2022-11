Auriemma: «Problema Inter nella testa. Mai un pareggio, parole Marotta…»

Auriemma si è inserito nella discussione durante il programma Pressing Lunedì sul momento negativo dell’Inter, arrivata domenica alla quinta sconfitta in campionato

PROBLEMA − Raffaele Auriemma individua il vero deficit della squadra di Inzaghi: «Quello che ha detto Marotta corrisponde a quello che sta accadendo all’Inter. Perché i giocatori non segnano dopo così tante occasioni? Il problema è nella testa, non mi potete dire che i vari Barella, Lautaro Martinez e Dzeko si siano dimenticare di giocare. L’Inter è una squadra che non pareggia, o vince e lo fa bene o perde e lo fa malissimo. Qualcosa non va».