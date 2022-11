Cecchi su Juventus-Inter: «il gol di Danilo è un caso unico e irripetibile»

Stefano Cecchi, in collegamento durante Microfono Aperto su Radio Sportiva, è tornato sul discusso episodio del gol annullato a Danilo in Juventus-Inter.

AIUTIAMO GLI ARBITRI − L’episodio del gol annullato a Danilo durante il posticipo domenicale Juventus-Inter, continua a far molto discutere. Sul controverso episodio è intervenuto anche il giornalista Stefano Cecchi, che si è così espresso: «La situazione del gol Danilo è un caso unico e irripetibile. Ma se l’arbitro li va al VAR che fa? Se li si segue il regolamento è giusto annullare il gol. Nel mio calcio ideale quello è gol, nel calcio regolamentare no. Ci voleva una buona dose di coraggio dell’arbitro VAR che poteva prendersi la responsabilità di valutare la trattenuta, ma avrebbe generato comunque altre polemiche. In molti casi dalle molteplici interpretazioni, come quello tra Nikola Milenkovic e Edin Dzeko, l’arbitro e il VAR prendono quella che considerano la decisione migliore. Quindi per me bisogna dare una mano agli arbitri a disinnescare tutte queste polemiche».