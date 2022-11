Inter-Bologna, di Thiago Motta l’unica conferenza stampa oggi: l’orario

Inter-Bologna avrà solo una conferenza stampa oggi: quella di Thiago Motta. Ecco quando parlerà l’allenatore ospite (grande ex della partita di domani) alla vigilia.

LE PAROLE DEL TECNICO – A differenza di Simone Inzaghi, è confermato l’appuntamento della vigilia per Thiago Motta. La conferenza stampa prima di Inter-Bologna, per l’allenatore ospite, si terrà questo pomeriggio alle ore 14. La rifinitura dei rossoblù è prevista a Casteldebole, a porte chiuse. Poi la partenza per Milano dove domani alle ore 20.45 ci sarà il match del turno infrasettimanale di Serie A. Il Bologna (ancora una volta…) ci arriva nel suo miglior momento stagionale, con tre vittorie consecutive.