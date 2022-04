Auriemma attacca: «L’Inter è stata favorita dagli arbitri. Ma no complotto»

Auriemma se la prende con gli arbitri delle partite dell’Inter. In collegamento con Tiki Taka su Italia 1, il giornalista e tifoso del Napoli rilancia la polemica (soprattutto lato juventino e milanista…) delle ultime settimane sulle direzioni di gara.

LA CRITICA – Raffaele Auriemma non è contento per il rendimento della sua squadra. Il giornalista, però, se la prende con gli arbitri: «Napoli e Milan dovevano essere le squadre più forti. Poi il Napoli è crollato per i motivi che tutti sappiamo, però diamo sempre responsabilità alla Juventus e dobbiamo dire che l’Inter è stata favorita dagli errori arbitrali. Ne abbiamo visti di grossolani, fra cui l’audio del VAR della partita col Torino. Stiamo parlando di errori, di infortuni degli arbitri. Non un complotto, ma hanno favorito indirettamente l’Inter. L’abbiamo detto per tanti anni della Juventus e quest’anno lo diciamo dell’Inter».