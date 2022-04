Criscitiello: «Il Bologna deve giocarsela con l’Inter. L’ha sempre fatto»

Criscitiello avverte l’Inter in vista della partita di domani a Bologna. Su Sportitalia Mercato il giornalista fa notare come i felsinei non abbiano mai mollato nel finale di stagione, a differenza di altre squadre tranquille.

SQUADRA PULITA – Per l’Inter non sarà facile domani al Dall’Ara. Lo segnala Michele Criscitiello: «Il Bologna è l’unica che si salva. Il Bologna, finora, è l’unica che sta dimostrando che se la sta gioca. È arrivata a Milano e se l’è giocata, adesso se la deve giocare anche con l’Inter, se l’è giocata con la Juventus. Sta facendo quello che deve fare: complimenti. Ma in Serie A, Serie B e Serie C basta, giocatevele! Non falsate i campionati: si può essere scarsi da settembre a maggio, ma non si possono falsare i giocatori perché si fanno i regali di fine stagione».