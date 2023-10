Asllani ancora titolare con l’Albania! Vittoria facile con la Bulgaria

L’Albania vince 2-0 in amichevole contro la Bulgaria. Ennesima conferma per Kristjan Asllani, in campo novanta minuti con la sua Nazionale.

ANCORA TITOLARE – L’Albania dell’interista Kristsjan Asllani vince 2-0 in casa contro la Bulgaria in amichevole. Decisive le reti di Laci al 41′ e di Muci all’81’, praticamente un gol per tempo. Il centrocampista dell’Inter gioca novanta minuti prima di essere sostituito. Trova continuità Asllani anche in Nazionale, dopo aver conquistato la fiducia del proprio allenatore.