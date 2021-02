Antonini: Â«Divario tra Inter e Milan? I rossoneri hanno anche altri impegniÂ»

Antonini: «Divario tra Inter e Milan? I rossoneri hanno anche altri impegni»

Luca Antonini

Luca Antonini, ex difensore del Milan e procuratore, ha commentato il risultato del derby tra l’Inter e i rossoneri di Stefano Pioli, che ha riscritto le gerarchie per la corsa scudetto. Ecco le sue dichiarazioni, ai microfoni di “TMW Radio”

DIVARIO – Il risultato del derby potrebbe aver cambiato radicalmente la stagione di Inter e Milan. I nerazzurri di Antonio Conte sono lanciatissimi verso il grande traguardo, dopo aver abbandonato prematuramente le coppe. Per il Milan, invece, c’è una classifica da ricostruire, per evitare di sprecare quanto di buono fatto finora. Questa l’analisi di Luca Antonini, ai microfoni di “TMW Radio”: «Se avessimo pensato al Milan, secondo, giocarsi questo derby con l’Inter, qualche mese fa, tutti avrebbero messo la firma. Arrivare all’obiettivo non è facile. Il Milan poi ha anche l’Europa League, altri impegni e sforzi che l’Inter non ha. Hanno potuto preparare la partita con tutta tranquillità, i rossoneri no. Divario netto tra le rose? La squadra del Milan è questa, fatta e creata bene ma se viene a mancare un giocatore o un’alchimia in mezzo al campo, com’era tra Kessié e Bennacer, qualcosa concedi. Davanti si è trovata un’Inter forte, con un animale come Romelu Lukaku, che vince le partite da solo. Sta facendo lui la differenza».