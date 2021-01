Altobelli: Â«Tra Cristiano Ronaldo e Lukaku prendo il secondo! Uomo in piÃ¹Â»

Altobelli: «Tra Cristiano Ronaldo e Lukaku prendo il secondo! Uomo in più»

Alessandro Altobelli

Alessandro ‘Spillo’ Altobelli, ex giocatore dell’Inter e opinionista di “Rai Sport”, ha parlato della sfida di questa sera contro la Juventus, specialmente per quanto riguarda il duello tra attaccanti Cristiano Ronaldo-Lukaku.

DUELLO TRA ATTACCANTI – Alessandro ‘Spillo’ Altobelli ha le idee ben chiare. Nel grande duello che dovrebbe caratterizzare Inter-Juventus di questa sera, ovvero quello tra Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku, l’ex giocatore nerazzurro è sicuro su chi dei due scegliere: «Tra i due prendo sempre Lukaku. Il belga sta attraversando un grande momento, sta giocando bene, segna e fa segnare. Certo, succede anche a Ronaldo, però quella di stasera è una partita strana e particolare. Punto tutto sul nove nerazzurro. Bisogna giudicarli per quanto stanno facendo adesso e il belga per l’Inter è assolutamente stato il giocatore in più»