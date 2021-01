Marocchi: Â«Conte, partita preparata senza alzare i toni. Tocca ai giocatoriÂ»

Marocchi: «Conte, partita preparata senza alzare i toni. Tocca ai giocatori»

Giancarlo Marocchi, ex giocatore e attuale opinionista a “Sky Sport”, ha parlato di Inter-Juventus di questa sera. Le sue parole si sono focalizzate soprattutto sul modo di Antonio Conte di preparare la partita, sia fuori dal campo che tatticamente.

PREPARAZIONE – Giancarlo Marocchi prova a pronosticare Inter-Juventus. Secondo l’ex giocatore e opinionista di “Sky Sport”, Antonio Conte ha preparato per bene la partita sia fuori dal campo che tatticamente. Queste le sue parole: «Conte ha preparato la partita con calma, senza alzare i toni. Non ha solo detto che all’Inter stanno costruendo, ma anche chiesto una partita di svolta. Ora tocca ai giocatori in campo. Immagino che tatticamente l’abbia preparata per giocare a metà campo, dove concentrare tutti gli uomini per poi ripartire. Se si dovesse giocare a tutto campo, vedrei meglio allora la Juventus. È chiaro che sia una partita che possano decidere i Cristiano Ronaldo o i Lukaku, ma possono anche sbucare magari giocatori meno considerati».