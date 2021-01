Zambrotta: Â«Lukaku e CR7 sullo stesso piano. Chiellini dÃ  esperienzaÂ»

Zambrotta: «Lukaku e CR7 sullo stesso piano. Chiellini dà esperienza»

Gianluca Zambrotta

Gianluca Zambrotta, ex terzino – fra le altre – della Juventus, ha parlato negli studi di “Rai Due” della sfida di questa sera dei bianconeri contro l’Inter. Le sue parole hanno soprattutto toccato la scelta di Chiellini da parte di Pirlo e il duello tra Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku.

ALLA PARI – Gianluca Zambrotta ha fatto il punto su quella che potrebbe essere Inter-Juventus di questa sera. Una sfida che proprio lui ha avuto modo di vivere in prima persona da giocatore. Queste le sue parole sulle possibili scelte di Andrea Pirlo e del duello tra Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku: «Chiellini, insieme a Buffon, fa parte della vecchia guardia. Può dare sicuramente esperienza che è importantissima in una gara come quella di questa sera. Per quanto riguarda la fascia, Pirlo ha già messo Frabotta in partite importanti, lo vede ogni giorno e anche io l’ho visto essere un giocatore attento e preparato. Penso che possa affrontare Hakimi su quella fascia. Se devo paragonare Cristiano Ronaldo e Lukaku, per la carriera calcistica vince il portoghese. Se devo paragonarli per questa stagione allora li metto sullo stesso piano».