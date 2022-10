Alciato: «Dell’Inter mi ha colpito un sorriso! Inzaghi, equilibrio ritrovato»

Ospite della trasmissione “Tutti Convocati” su Radio 24, il giornalista Alessandro Alciato ha trattato vari temi riguardanti l’Inter. Su tutti si è soffermato sulla situazione Dzeko e sulla gestione del centrocampo nerazzurro una volta che sarà rientrato Brozovic.

DZEKO IL MIGLIORE − Il giornalista Alessandro Alciato, ospite a “Tutti Convocati” su Radio 24, ha parlato di ciò che lo ha colpito di più dell’Inter di ieri sera. Il suo pensiero: «Dell’Inter di ieri mi hanno colpito i sorrisi di Dzeko. Un giocatore di 36 ani che non sbaglia un colpo ed è sempre decisivo. Uno che ha segnato per la dodicesima volta al Viktoria Plzen. Ha dimostrato ancora una volta di essere un grande professionista e un grande calciatore. Non ha mai parlato della sua scadenza di contratto per non dare fastidio alla squadra e alla società. Della partita di ieri mi è rimasto soprattutto questo».

POSSIBILI PROBLEMI DI ABBONDANZA − Ha poi proseguito parlando della possibile gestione da parte di Inzaghi del centrocampo con l’imminente rientro di Brozovic: «La bravura di Inzaghi è stata quella di ritrovare l’equilibrio con Barella, Mkhitaryan e Calhanoglu. Il problema ora sarà quello di dire a uno di questi tre che dovrà stare fuori, ora che rientra Brozovic. Soprattutto perché Mkhitaryan ha ben figurato».