Inter, Appiano Gentile set fotografico per un giorno: la foto ufficiale 2022/23

Tutta l’Inter si mette in posa – letteralmente – ad Appiano Gentile. Arriva la foto ufficiale della rosa 2022/23. Il centro sportivo Suning si è trasformato in set per un giorno

SET − All’indomani della vittoria contro il Viktoria Plzen e della qualificazione agli ottavi di finale di Champions League arriva anche la foto ufficiale della rosa 2022/23. Appiano Gentile si è trasforma in set fotografico per un giorno con i giocatori, Inzaghi e tutto lo staff impegnati in posa per fare bella figura davanti all’obiettivo fotografico. Come riporta il sito ufficiale dell’Inter, è possibile scaricare la foto ufficiale compilando un apposito form. Oltre alla foto per intero, ci sono anche gli scatti dei vari giocatori: da Lautaro Martinez a Brozovic passando per Barella e tanti altri.

Il nostro team 22/23 📸🖤💙#IMInter Clicca qui per scaricare la foto ufficiale della Prima Squadra nerazzurra👇 — Inter (@Inter) October 27, 2022

Dall’obiettivo in campo a quello fotografico, il passo è breve.