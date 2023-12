Al Torino basta Zapata, il VAR dice ‘no’ due volte all’Empoli

Il Torino vince 1-0 e si accontenta del gol di Duvan Zapata per portare a casa i tre punti contro l’Empoli, a cui sono state annullate due reti, entrambi per fuorigioco.

DI MISURA – Vittoria importante per 1-0 da parte del Torino, grazie a Duvan Zapata che al 25′ del primo tempo sblocca la partita su assist di Raoul Bellanova. L’ex Inter sulla fascia mette un cross preciso per la testa dell’attaccante colombiano che salta più in alto di tutti e impatta di testa. Al 30′ Segna Ebuehi il gol del pareggio, ma viene annullato per fuorigioco dopo il consulto col VAR. Al 44′ altro cross in mezzo dell’area, Cacace di testa batte Milinkovic-Savic, ma anche in questo caso il gol viene annullato per fuorigioco.