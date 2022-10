Agresti: «Tribuna Fiorentina, c’è un problema! L’Inter parla di offese gravi»

Il giornalista Agresti, alla Domenica Sportiva, ha parlato dell’attrito fra dirigenze nato al termine di Fiorentina-Inter. Poi una considerazione sulla tribuna viola, al centro di polemiche.

CAOS IN TRIBUNA − Stefano Agresti racconta la vicenda successa in tribuna con la dirigenza della Fiorentina furibonda: «Una vicenda che fa discutere, l’Inter sostiene che questa aggressione ci sia stata anche con l’uso di termini gravi. La tribuna del Franchi non è un comportamento idoneo da esporre. Ci sono stati vari problemi con Adriano Galliani, Gian Piero Gasperini, Carlo Ancelotti. C’è anche questo problema da affrontare. Rocco Commisso lo deve affrontare ma al momento mi sembra opposto il suo comportamento».