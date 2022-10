Sconcerti assurdo: «Tifoso Inter aggredito? Ci sono attenuanti, partita falsata!»

Sconcerti riesce nell’impresa di non condannare l’aggressione subita da un tifoso dell’Inter dopo il gol del 3-4 alla Fiorentina (vedi articolo). In collegamento con Pressing Serie A su Italia 1, ribalta la situazione con delle accuse per l’arbitraggio, come se potessero giustificare la violenza negli stadi.

TUTTO CONSENTITO? – Queste le parole di Mario Sconcerti sull’aggressione dei tifosi della Fiorentina a un singolo sostenitore dell’Inter: «In questo caso c’è chiaramente un grosso senso di frustrazione. Poi quello che dice di buttarlo di sotto sbaglia, lo grida come si griderebbe un’offesa. Però che ci sia del senso di frustrazione, in una partita persa su un gol al 95′ e con episodi… I gesti incivili non c’è dubbio che siano tutti da non considerare, però se si considerassero anche un attimino i falli sul campo sarebbe meglio. Ci sono delle attenuanti: la frustrazione è una. Qui siamo sul campo, su una partita che l’Inter doveva giocare in dieci, e dove chiaramente molti sostengono che c’è un fallo sul 3-4. Non si può accusare di inciviltà e fare lezioni di moralità su un avvenimento sportivo decisamente falsato, se poi uno si arrabbia».