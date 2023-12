Agresti: «A Thuram mancava solo una cosa. Agevolato da Inzaghi»

Agresti non pensava che Thuram avrebbe avuto questo grande impatto all’Inter, nella sua prima stagione in Serie A. Per il giornalista il rendimento dell’attaccante francese è dovuto anche alle scelte tattiche di Inzaghi.

AL MEGLIO – A Microfono Aperto, su Radio Sportiva, Stefano Agresti ammette come Marcus Thuram abbia superato le sue aspettative: «No, non me l’aspettavo quest’impatto. Anche se il giocatore, l’abbiamo detto anche in tempi non sospetti quest’estate, è forte. Sapevamo di aver davanti un calciatore forte perché l’avevamo visto e conoscevamo le qualità tecniche e atletiche, la capacità di andare negli spazi. Quello che non conoscevamo, e forse neanche lui conosceva, era la capacità in zona gol. Gli mancava per diventare un attaccante completo, ora sta facendo anche questo. Credo sia facilitato da dove l’ha messo Simone Inzaghi, seconda punta accanto a Lautaro Martinez che è una prima punta ma sa uscire dall’area per favorire gli spazi di Thuram. Questo l’ha agevolato ed è un attaccante completo, non gli mancava molto ma all’Inter ha fatto il salto di qualità».