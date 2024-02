Agresti: «Taremi bel colpo Inter, senza ‘sembra’! Sanchez capolinea»

Taremi sarà dell’Inter dal prossimo luglio, così come Zielinski. Agresti, intervenuto in collegamento con Microfono Aperto su Radio Sportiva, dà un giudizio sull’arrivo dell’iraniano e lo ritiene sostituto di Sanchez.

TUTTO FATTO – Per Stefano Agresti non ci sono più dubbi sull’arrivo di Mehdi Taremi all’Inter, anche se non si sono svolte le visite mediche previste per stamattina: «Togliamo il “sembra”. Taremi a tutti gli effetti possiamo dire che è un giocatore dell’Inter. Avrebbe dovuto sostenere le visite mediche oggi, ma per una questione più di opportunità che di altro sono slittate. Arriva da svincolato a rinforzare due protagonisti come Lautaro Martinez e Marcus Thuram e due riserve non all’altezza delle ambizioni dell’Inter. Alexis Sanchez, in particolare, sembra arrivato abbastanza al capolinea. Ma è normale, perché le riserve non sono alla pari dei titolari. Credo che Taremi possa giocare con Lautaro Martinez e Thuram, che sia anche un’alternativa per l’Inter: può essere un terzo attaccante che può essere un titolare, anche perché ha esperienza internazionale. È un ottimo colpo e a zero, l’Inter spesso prende così giocatori di questo tipo che si rivelano utili».