Agresti: «Gosens caso Inter ma sabato giochi! Dimarco non fa impazzire»

Stefano Agresti, in collegamento su Radio Radio, si è espresso sugli esterni mancini dell’Inter Gosens e Dimarco. Il giornalista non nasconde le sue perplessità sul tedesco

CASO − Agresti dice la sua in merito alla situazione Gosens: «Robin Gosens è un po’ un caso per l’Inter, doveva essere l’erede di Perisic ma ha giocato abbastanza male. Lui ha bisogno della perfetta condizione fisica che per adesso non l’ha ritrovata. Contro lo Spezia potrebbe giocare Federico Dimarco, ma se sta abbastanza bene fossi Inzaghi farei giocare il tedesco per cercarlo di recuperare. Dimarco buon giocatore, ottimo piede, fa bei cross ma non mi fa impazzire».