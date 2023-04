Agoumé in campo per un tempo, ma il Troyes capitola in casa

Lucien Agoumé è passato in estate in prestito dall’Inter al Troyes. Il giovane centrocampista francese oggi ha giocato contro il Clermont in Ligue 1. Sfida persa 0-2

SCONFITTA IN CASA − Niente da fare per il Troyes di Agoumé, che capitola in casa contro il Clermont. Il centrocampista transalpino, in prestito dall’Inter, ha giocato da titolare ma al termine del primo tempo è stato sostituito dal suo tecnico per far entrare Chavalerin. Pratica chiusa dagli ospiti già nella prima parte di gara con uno-due firmato Cham e Gastien. Al momento il Troyes si trova al terzultimo posto a quota 21 punti e in piena zona retrocessione.