Dzeko chiamato nuovamente a brillare: arriva la serata di gala!

L’Inter punta su Dzeko per la sfida al Benfica. Il centravanti bosniaco non segna dal 18 gennaio e contro i lusitani dovrà assolutamente riscattarsi

ATTACCO STERILE − Antivigilia di Benfica-Inter. Al da Luz, i nerazzurri di Simone Inzaghi sono chiamati alla grande prova. Dopo 12 anni, l’Inter è ritornata ai quarti di finale di Champions League. Servirà una prova da Beneamata in tutti gli effetti. Simone Inzaghi spera nel riscatto del suo attacco. I numeri del parco offensivo nerazzurro sono infatti impietosi. Lautaro Martinez non segna dal 5 marzo; Lukaku non fa gol su azione praticamente dalla gara col Porto di febbraio; Dzeko non timbra dal 18 gennaio in Supercoppa Italiana; mentre Correa non ha ancora segnato nessuna rete in questo 2023. Numeri disastrosi. Servirà tanto e di più.

IL CIGNO NON VA − Occhi in particolare sull’uomo di maggior esperienza dell’attacco interista: Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco è chiamato a salire in cattedra nella notta di Lisbona. Con molta probabilità, sarà proprio lui ad affiancare Lautaro Martinez. Dzeko, appunto, non trova la via del gol dal 18 gennaio in Supercoppa, mentre in campionato addirittura dal 4 gennaio. Ossia dalla prima partita dell’anno. In Champions League ha segnato tre gol in questa stagione, tutti contro il Viktoria Plzen: uno all’andata in Repubblica Ceca e due nella sfida decisiva di ritorno a San Siro. Inzaghi aspetta l’acuto del Cigno di Sarajevo. L’Inter ha bisogno necessariamente della qualità e della freddezza dell’ex Roma.