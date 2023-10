Adani: «Lukaku negativo. Thuram grande chiamata dell’Inter»

Daniele Adani giudica la prestazione negativa di Romelu Lukaku contro l’Inter e fa i complimenti all’Inter per il colpo Thuram sulla Rai.

PRESTAZIONE – Adani giudica Big Rom: «Non hanno influito i fischi, la Roma non ha giocato a calcio e ha toccato due volte il pallone in area avversaria. Così poco non accadeva da 7 anni. Ho visto la Roma di Mourinho vincere a San Siro, ma così non si può. Non è inferiore a Sassuolo e Bologna che hanno tolto punti all’Inter. Anche la prestazione di Lukaku è stata negativa, meno tocchi del solito e non è riuscito ad entrare in area di rigore. Seconda grande squadra che affronta e seconda partita a secco dopo il Milan. La Roma ha giocato con Cagliari, Empoli e queste squadre».

COLPO – L’ex calciatore poi sul francese dell’Inter: «Asllani comincia ad avere continuità, destro e sinistro molto bene. Ci sono state belle giocate come anche quella di Dimarco che fa il controllo giusto. Il gol è un gran gol. Cinque assist in dieci partite Thuram, riesce a giocare insieme a Lautaro Martinez. Giocano uno per l’altro e per gli altri. Nuovo calcio e nuovo ruolo, lui non ha mai interpretato così il calcio. Prima o seconda punta non l’ha mai fatte, è stata una grande chiamata della dirigenza dell’Inter».