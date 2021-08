Adani: «Lukaku al Chelsea compromesso. Non un big ma meglio di Werner»

Per Adani l’arrivo di Lukaku al Chelsea non sarebbe la migliore carta spendibile per i Blues. L’ex difensore dell’Inter, ospite della “Bobo TV” sul canale Twitch di Vieri, fa un paragone fra il belga e Werner.

CAMBIO DI PUNTA – Per Daniele Adani l’acquisto dall’Inter sarebbe quasi un ripiego: «Se Romelu Lukaku andasse in porto a centotrenta milioni è un conto, per gli altri tipo Kylian Mbappé ce ne vogliono duecento. È il compromesso tra il non arrivare ai big, ma è meglio di Timo Werner che è la nota stonata. Thomas Tuchel dice che con Lukaku ci lavora e migliora, lui secondo me è uno che torna in Inghilterra molto migliore di quello che aveva lasciato due anni fa. Però c’è da fare l’ultima operazione: deve associarsi con Jorginho, Kai Havertz e tutti i giocatori di qualità che ci sono. Il Chelsea vuole un grande attaccante».