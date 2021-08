Vieri: «Il Chelsea vuole Lukaku a tutti i costi. Conte non vedeva futuro Inter»

Vieri comincia a capire perché Conte ha deciso di andare via dall’Inter, visto quanto sta succedendo con Lukaku. L’ex attaccante, durante “Bobo TV”, analizza l’operazione col Chelsea.

USCITA IN CORSO – Christian Vieri parla di Romelu Lukaku che può lasciare l’Inter: «So che ha detto di no, ora ha aperto. Ma, più che altro, penso sì che prenda più soldi ma anche che il Chelsea stia andando in una direzione molto importante. Ha vinto la Champions League quest’anno, ha un allenatore importante e vuole tutto. Sta cercando di fare un ciclo per i prossimi quattro-cinque anni: secondo me a lui i soldi non guastano, ma c’è anche dove sta andando il Chelsea. Vuole Lukaku a tutti i costi, ha già una squadra molto forte e abbiamo detto che mancava il centravanti che fa venticinque gol. In Italia centotrenta milioni sono tanti, in Inghilterra no. Se riescono a fare questo colpo qua, e so che Thomas Tuchel lo vuole a tutti i costi, può fare un ciclo di quattro-cinque anni. L’Inter non è in questa direzione: deve vendere un po’ di giocatori, Achraf Hakimi è andato via. Antonio Conte non vedeva un futuro come questi due anni».